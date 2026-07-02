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fcinter1908 news interviste Vieri: “Inter, Chivu all’altezza. Napoli? Allegri farà molto bene. E il mondiale lo vince…”

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Vieri: “Inter, Chivu all’altezza. Napoli? Allegri farà molto bene. E il mondiale lo vince…”

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Le parole dell'ex calciatore nerazzurro nell'intervista concessa oggi alla Gazzetta dello Sport
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Cristian Vieri, ex attaccante dell'Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dagli Stati Uniti dove sta seguendo con interesse il mondiale. Qui alcune delle sue considerazioni:

 

Cominciamo facile: chi vince il Mondiale?

«La Francia è la più completa, non c’è gara. Troppo forti. Vedo Francia e Argentina, perché Messi è fuori da ogni logica. Messi è Harry Potter, fa magie anche a 39 anni».

 

Il giocatore più forte di sempre?

«Sì, è di un’altra categoria, non c’entra nulla con gli altri. Lui, Mbappé e Haaland si giocheranno la classifica cannonieri fino alla fine e vi dico di fare attenzione alla Norvegia: con il Brasile per me può quasi essere favorita. Per la classifica di tutti i tempi invece non c’è gara: Mbappé è troppo più giovane, farà altri 6-7 gol al prossimo Mondiale e staccherà tutti».

 

In Brasile volevano Casemiro fuori, Ancelotti lo ha confermato e ha avuto il gol che gli ha cambiato la partita col Giappone. Vittoria da grande tecnico?

«Io mi chiedo: chi osa criticare Ancelotti? Ancelotti è uno dei più grandi della storia: ha messo Endrick e gli ha cambiato la partita, ha messo Martinelli e fatto gol. Il Brasile ha fatto un acquisto incredibile. Di che parliamo, la gente non sa niente... Vorrei vedere chi dice che Casemiro deve star fuori».

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SYDNEY, AUSTRALIA - JUNE 26: Fans watch the FIFA World Cup match between the Socceroos and Paraguay on the big screen at Tumbalong Park on June 26, 2026 in Sydney, Australia. (Photo by Brendon Thorne/Getty Images)

Spagna-Austria, Portogallo-Croazia, Argentina-Capo Verde. Chi può andare fuori?

«L’Argentina con Capo Verde non perde mai. Oltre a Messi, ha Lautaro e Alvarez, che per me sono due dei primi cinque attaccanti. E poi è dura farle gol: per me può tornare in finale. La Spagna invece credo farà fatica con l’Austria. Portogallo-Croazia è una partita difficilissima ma il Portogallo è più completo».

Un po’ di Italia. Chivu si è meritato il rinnovo?

«Molto, ha dimostrato di essere all’altezza».

Rivincerà?

«O vince l’Inter o vince il Napoli. Il Napoli è fortissimo e Allegri farà molto bene».

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(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Il Milan ha preso Gonçalo Ramos a 70 milioni.

«Finalmente, al Milan serve qualcuno che segni tutte le domeniche, era da 10 anni che non aveva un centravanti così. Deve andare in Champions tutti gli anni, tra 60 e 70 milioni cambia nulla. È un grandissimo giocatore, hanno preso uno fortissimo».

La Juve rivuole Kolo Muani: giusto?

«Io avrei tenuto Vlahovic, anche a costo di dargli 2-3 milioni in più. Ora devi prendere Kolo Muani, che è buonissimo, e azzeccare gli altri colpi: non è facile. Con Kolo e Vlahovic per me sarebbe Champions garantita tutti gli anni».

In Nazionale, Conte o Mancini?

«Sono due bravi, seri: chiunque prendi, va bene. Il problema vero non sono loro».

E quale sarebbe?

«Fare le riforme. Bisogna rifare tutto e questo vuol dire mandare via le persone, decidere, fare il pugno duro. In Italia basiamo tutto su moviola e allenatori, siamo piccolini…».

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