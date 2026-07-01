Intervistato da derbyderbyderby.it, Massimo Paganin, ex difensore dell'Inter, ha fatto alcune considerazioni sui nerazzurri

Marco Macca Redattore 1 luglio 2026 (modifica il 1 luglio 2026 | 20:32)

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Intervistato da derbyderbyderby.it, Massimo Paganin, ex difensore dell'Inter, ha fatto alcune considerazioni sui nerazzurri. Ecco le sue dichiarazioni:

Massimo, da ex calciatore dell’Inter, come ha vissuto la grande stagione dei nerazzurri, con la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia, e con quel percorso in Champions League? — “Credo che la stagione dell’Inter sia stata davvero importante. Chivu ha preso una squadra che arrivava dalla pesante sconfitta in finale di Champions contro il PSG. Il suo compito è stato quello di ricostruire il gruppo dal punto di vista mentale. L’avvio non è stato semplice, anche a causa dello scetticismo generale nei suoi confronti. Devo ammettere che anch’io nutrivo qualche dubbio. Invece si è inserito nell’ambiente ideale e ciò gli ha permesso di lavorare correttamente. Conquistare il “doblete” non un traguardo semplice e lui l’ha raggiunto. L’Inter ha disputato una stagione straordinaria e meritata”.

Poco più di una settimana fa è arrivato il rinnovo di contratto di Cristian Chivu, lei pensa che si possa aprire un ciclo duraturo con lui in panchina? — “Non lo so, dipenderà da lui e dal calcio italiano. In Italia è molto difficile aprire cicli lunghi più di 2 anni. Viene spesso detto che la squadra è arrivata alla fine del suo percorso e che ha bisogno di motivazioni diverse. A mio avviso le motivazioni sono la voglia di continuare a vincere, di entrare nella storia e di lasciare il segno. Credo che Chivu abbia questa ambizione. A mio parere, l’Inter sarà ancora la squadra da battere l’anno prossimo”.

Nel giro di 24 ore, l’Inter ha visto sfumare prima Marco Palestra e poi Nico Paz, due concreti obiettivi per il mercato estivo. Lei crede che la società avrebbe dovuto fare uno sforzo economico maggiore, almeno per uno dei due? — “Sarebbero stati due giocatori che avrebbero dato una grande mano all’Inter. Forse per Nico Paz sarebbe stato più complicato trovargli una giusta collocazione tattica in mezzo al campo, ma i grandi calciatori si adattano in breve tempo. Oltre questo, avrebbe comunque dovuto guadagnarsi il posto da titolare. Giocare nell’Inter è diverso dal giocare nel Como. Parlando di Palestra ho fatto fatica a comprendere la sua scelta. Il Chelsea ha affrontato diverse instabilità tecniche e, nel suo ruolo, dispone di uno dei migliori giocatori al mondo. È vero anche che si è trasferito nel campionato più competitivo del mondo, che gli potrà offrire una maturazione significativa".

(Fonte: derbyderbyderby.it)