"Se la Roma può lottare? Certo, la classifica parla chiaro. È giusto combattere fino alla fine per la Champions ma nel calcio è bello anche sognare. E poi negli ultimi anni per me la più forte è sempre stata l'Inter ma una volta ha vinto il Milan e due il Napoli. Il che vuol dire che si può fare a prescindere da chi vale di più"

"Per me non lo è mai stata, già nella scorsa stagione ha sfiorato la Champions. Poi magari manca qualcosa per combattere fino alla fine ma c'è un valore aggiunto: Gasperini, che trasforma un po' tutto in oro. La sua esperienza fa la differenza: è uno che ti fa passare un giocatore da 5 a 7 e da 6 a 8. Squadra e società sono da celebrare. Non parlo neanche della tifoseria, perché quella sono 50 anni che è una meraviglia"