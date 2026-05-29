Scegli Fcinter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
news
Cannavaro: “L’Italia con la Bosnia ha avuto paura. Dimentichiamo una cosa. Abbiamo Barella…”
Fabio Cannavaro guiderà l’Uzbekistan ai Mondiali in America. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il c.t. parla delle differenza tra la nazionale che allena e l'Italia che ai Mondiali, invece, non ci sarà. "Perché l’Italia non sarà in America? Perché l’Italia con la Bosnia ha avuto paura. Abbiamo Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Barella, Tonali, fatico a pensare che si possa perdere con la Bosnia. Poi abbiamo smesso di investire sui settori giovanili, costruiamo giocatori che vogliono uscire dal basso e dimentichiamo la scuola italiana".
E come sono i calciatori dell’Uzbekistan?—
«Mi fanno divertire perché assorbono come spugne qualsiasi cosa io proponga. Nessuno si lamenta, lavorano, si vogliono confrontare».
Differenze con l’ambiente italiano?—
«Molte. È una nazione in crescita: a Tashkent, la capitale, c’è un centro sportivo iper moderno. È un Paese musulmano e capita che i giocatori preghino prima delle partite o all’intervallo. Vanno in una stanza a parte e tornano per il secondo tempo. Non è un problema, si tratta solo di gestire le tempistiche».
Quanto c’è di italiano?—
«La maglia, che è azzurra, e 13 persone tra staff tecnico, fisioterapisti, adesso anche il cuoco. La pizza nel menu dopo le partite sarà una bella novità».
Una cosa che c’era nell’Italia del 2006 e c’è nell’Uzbekistan del 2026?—
«La fame. Se c’è un momento di difficoltà, mi giro e trovo un compagno che mi protegge le spalle».
Futuro: dove sarà Fabio Cannavaro tra vent’anni?—
«Io mi vedo ancora allenatore. Lavoro per diventare c.t. dell’Italia».
(Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA