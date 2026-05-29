Fabio Cannavaro guiderà l’Uzbekistan ai Mondiali in America. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il c.t. parla delle differenza tra la nazionale che allena e l'Italia che ai Mondiali, invece, non ci sarà. "Perché l’Italia non sarà in America? Perché l’Italia con la Bosnia ha avuto paura. Abbiamo Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Barella, Tonali, fatico a pensare che si possa perdere con la Bosnia. Poi abbiamo smesso di investire sui settori giovanili, costruiamo giocatori che vogliono uscire dal basso e dimentichiamo la scuola italiana".