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fcinter1908 news interviste Cannavaro: “L’Italia con la Bosnia ha avuto paura. Dimentichiamo una cosa. Abbiamo Barella…”

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Cannavaro: “L’Italia con la Bosnia ha avuto paura. Dimentichiamo una cosa. Abbiamo Barella…”

Cannavaro: “L’Italia con la Bosnia ha avuto paura. Dimentichiamo una cosa. Abbiamo Barella…” - immagine 1
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore torna sulla debacle dell'Italia contro la Bosnia
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Fabio Cannavaro guiderà l’Uzbekistan ai Mondiali in America. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il c.t. parla delle differenza tra la nazionale che allena e l'Italia che ai Mondiali, invece, non ci sarà. "Perché l’Italia non sarà in America? Perché l’Italia con la Bosnia ha avuto paura. Abbiamo Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Barella, Tonali, fatico a pensare che si possa perdere con la Bosnia. Poi abbiamo smesso di investire sui settori giovanili, costruiamo giocatori che vogliono uscire dal basso e dimentichiamo la scuola italiana".

Cannavaro: “L’Italia con la Bosnia ha avuto paura. Dimentichiamo una cosa. Abbiamo Barella…”- immagine 2
Getty Images

E come sono i calciatori dell’Uzbekistan?

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«Mi fanno divertire perché assorbono come spugne qualsiasi cosa io proponga. Nessuno si lamenta, lavorano, si vogliono confrontare».

Differenze con l’ambiente italiano?

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«Molte. È una nazione in crescita: a Tashkent, la capitale, c’è un centro sportivo iper moderno. È un Paese musulmano e capita che i giocatori preghino prima delle partite o all’intervallo. Vanno in una stanza a parte e tornano per il secondo tempo. Non è un problema, si tratta solo di gestire le tempistiche».

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Quanto c’è di italiano?

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«La maglia, che è azzurra, e 13 persone tra staff tecnico, fisioterapisti, adesso anche il cuoco. La pizza nel menu dopo le partite sarà una bella novità».

Una cosa che c’era nell’Italia del 2006 e c’è nell’Uzbekistan del 2026?

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«La fame. Se c’è un momento di difficoltà, mi giro e trovo un compagno che mi protegge le spalle».

Futuro: dove sarà Fabio Cannavaro tra vent’anni?

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«Io mi vedo ancora allenatore. Lavoro per diventare c.t. dell’Italia».

(Gazzetta dello Sport)

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