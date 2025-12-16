Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha indicato nell' Inter di Chivu la sua favorita per lo scudetto. Tutto questo senza dimenticarsi, però, della Juventus: "Nella giornata appena conclusa, per me, i bianconeri sonostati la vera sorpresa: per la prima volta negli ultimi 2 anni ho visto una squadra vera. Attenzione...".

"Contro il Genoa l'ho vista pimpante, ha pressato con continuità come poche altre volte quest'anno. Si è portata subito avanti meritatamente, ma come al solito si è persa un po' nel momento di difficoltà. Uno sbandamento dopo il gol del Genoa c'è stato, l'Inter non riesce ad essere padrona del campo durante tutta la partita, però ha saputo soffrire".

"Sì: ha più giocatori e può far riposare per esempio la ThuLa con ricambi che nessun'altra concorrente ha in rosa. Un buon turnover, quello che permette alla squadra di non abbassare il livello, può portare risultati importanti. Milan e Napoli non hanno rincalzi dello stesso livello, anche se metto gli azzurri dietro all'Inter quando recupereranno tutti gli infortunati. Le altre lotteranno per un posto in Champions".