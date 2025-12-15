Le parole dell'allenatore giallorosso dopo la vittoria contro il Como di Fabregas

La sua Roma è quarta a meno tre dall'Inter capolista. Gian Piero Gasperini resta agganciato al treno delle squadre che si contendono in questo momento lo scudetto, tutte in tre punti. Alla fine della partita contro il Como, il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni di DAZN. Questo è quanto ha detto: «Sono particolarmente contento perché avevamo vinto anche altre gare in casa ma mai con questa qualità o con questa espressione di gara. È stata una partita aperta. Siamo soddisfatti perché se vinci giocando bene la gente è più contenta. Stasera diciamo belli e bravi».

«Se c'è una cosa da migliorare è concretizzare di più, tramutare le azioni in gol. Alla fine però abbiamo tirato il carattere necessario per portare in porto la gara. Ma ci sono state situazioni pericolose che se riuscissimo a concretizzare sarebbe un grosso passo in avanti. Ferguson? È giovane. Magari aspetti per settimane, poi trovi la chiave per entrare nella loro psicologia e svoltano. stasera non ha segnato, sempre presente, non è ancora il bomber ideale, ma è giovane e speriamo che possa crescere. Ma se gioca con questa fisicità farà molto bene», ha aggiunto.

«Dybala in panchina? Andavamo benissimo e non c'era bisogno di cambiare niente. Era difficile toccare una situazione che andava benissimo, non c'era bisogno di inserire nessuno e questo è un bello stimolo anche per lui a stare benissimo. Quando sta bene è straordinario, quando scatta, tira, dribbla, in Italia pochi hanno la sua qualità e magari domenica potrebbe essere la partita da ex. Mercato di gennaio? Ci sono ancora 15 giorni, Massara sa tutto quello che è il mio pensiero. Ha avuto 4-5 mesi e si farà trovare prontissimo. La Roma è forte perché lo dice la classifica, ma non può smettere di guardarsi in giro», ha concluso.

