Intervistato da TMW, Dario Canovi, noto procuratore, ha fatto il punto sulla lotta scudetto dopo gli ultimi risultati del campionato:
Chi per lo Scudetto?—
Ero convinto che fosse una lotta tra Milan e Napoli. Adesso ci devo mettere anche l’Inter”.
Le piace Chivu?—
“Non è che abbia cambiato chissà cosa. Mi sembra che giochi esattamente come giocava Simone Inzaghi, non credo sia cambiato molto. Leggo sui giornali che è cambiato il gioco, la mentalità. Ma vorrei capire in cosa. La formazione è più o meno la stessa, ogni tanto entra Bonny oppure Pio Esposito. Ma non è che che cambi molto…".
(Fonte: TMW)
