Le parole dell'allenatore del Napoli dopo la partita contro i biancocelesti vinta due a zero all'Olimpico

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 gennaio 2026 (modifica il 4 gennaio 2026 | 15:09)

«Ha avuto un problema ma non è una cosa muscolare quindi servirà capire meglio con gli accertamenti di domani, speriamo non sia nulla di grave perché stiamo facendo fronte a grandi defezioni per parecchio tempo». Antonio Conte, allenatore del Napoli, su DAZN, ha parlato della gara con la Lazio vinta due e zero ed è partito dall'infortunio di Neres.

«Devo complimentarmi con i miei, giocare con la Lazio all'Olimpico con questa qualità, con pulizia tecnica, con una certa forza fisica. Non abbiamo fatto giocare la Lazio e con la palla tra i piedi eravamo molto preparati. Abbiamo fatto una partita di livello molto alto oggi», ha aggiunto sulla gara l'allenatore.

«Quando si possono preparare le partite si esaltano le caratteristiche e si cercano gli spazi dove si può fare male. Hanno interpretato in maniera eccezionale. Abbiamo attaccato tanto e con un gol in più nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Manca cinismo: creiamo tanto e tante volte non concretizziamo. I ragazzi stanno facendo bene e sono contento perché comunque difficilmente qualcuno poteva pensare viste le assenze e quello che ci è capitato, e che mi auguro non continui a capitare, di essere qui con gli uomini contati. Stiamo facendo cose importanti al di là della vittoria. Stanno arrivando vittorie contro squadre importanti con qualità di gioco importante, bisogna continuare così. So che non sarà facile, giocheremo ogni tre giorni, con poche rotazioni, speriamo di non pagare tanto le conseguenze di tante gare ravvicinate e del dover sfruttare tanto i giocatori», ha spiegato ancora.

Il mercato — «Andatura da scudetto e mercato? Non tocco argomenti di mercato perché l'anno scorso ho detto non facciamo danni e poi è stato dato via Kvaratskhelia quindi porta anche sfiga, ecco. Lasciamo stare. C'è chi si deve occupare di questo, loro sanno il mio pensiero ed è sotto gli occhi di tutti quello che stiamo facendo, chi può recuperare e chi fa fatica. Io faccio l'allenatore e ottimizzo le forze che mi vengono date. La richiesta nei miei confronti è sempre altissima e cerco sempre di fare con i miei ragazzi del nostro meglio», ha concluso il mister.

(Fonte: DAZN)