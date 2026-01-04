Le parole dell'allenatore della Lazio dopo la sconfitta con due a zero maturata all'Olimpico contro la formazione di Conte

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 gennaio 2026 (modifica il 4 gennaio 2026 | 15:59)

Maurizio Sarri, dopo la sconfitta contro il Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN ed è stato chiaro: «La sconfitta è frutto del fatto che il Napoli in questo momento è più forte di noi».

«Qualcosa ci abbiamo messo di nostro perché abbiamo fatto qualche cosa a metà strada. Gli abbiamo pure facilitato il campo, ma di fronte avevamo la squadra più forte del campionato forse in questo momento. Quindi la sconfitta ci sta, potevamo sicuramente fare meglio», ha aggiunto l'allenatore biancoceleste.

«Devi chiedere al direttore di mercato, io gli ho detto che in certe zone di campo abbiamo giocatori importanti e non quelli allo stesso livello di chi abbiamo. L'evoluzione di questa discussione dipende da società e direttore», ha anche detto sul mercato del club biancoceleste.

«Le difficoltà della difesa della Lazio? Quando affronti quinti che attaccano alle spalle l'ultimo difensore è un problema non solo nostro ma di tutte le squadre. Secondo me il nostro difensore esterno è stato troppo attratto da Elmas, una palla di facile lettura e abbiamo quindi fatto un errore».

«Si poteva staccare tranquillamente. La cessione di Castellanos l'ha dovuta accettare? Penso che anche il ragazzo era propenso a questa soluzione e di fronte a queste situazioni è difficile trattenerlo. Ma visto che poteva succedere si poteva arrivare pronti», ha concluso.

(Fonte: DAZN)