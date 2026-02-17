Intervistato da TMW, il noto procuratore Alessandro Canovi ha parlato anche di Inter, tornando a quanto accaduto sabato sera a San Siro

Marco Macca Redattore 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 20:16)

L'Inter sul mercato non è stata protagonista. — "Insieme al Napoli è la squadra più completa del campionato italiano. Inter e Napoli hanno organici, al netto di infortuni, che supera tutte le altre".

Che mercato è stato quello di gennaio? — "La Fiorentina doveva fare mercato e l'ha fatto. Nelle zone alte, sia per motivi economici che di esuberi, il mercato non era facile. Ci sono cinque squadre che si giocano la Champions e altre l'Europa League. Non mi aspettavo grandi movimenti e non ci sono stati".

Bastoni e le polemiche di Inter-Juve: che ne pensa? — "Quante volte vediamo calciatori che si buttano a terra e fanno finta di essere colpiti in faccia? A vedere dei fermo immagine alcuni falli sembrano violenti e poi in realtà non lo sono. E' un fatto di arbitri, ma anche e soprattutto di allenatori. E non mi riferisco solo a Chivu".

(Fonte: TMW)