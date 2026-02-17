Intervistato da TMW, il noto procuratore Alessandro Canovi ha parlato anche di Inter, tornando a quanto accaduto sabato sera a San Siro contro la Juventus:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste A. Canovi: “Bastoni? Ci sono troppe simulazioni, è anche una questione di allenatori”
news
A. Canovi: “Bastoni? Ci sono troppe simulazioni, è anche una questione di allenatori”
Intervistato da TMW, il noto procuratore Alessandro Canovi ha parlato anche di Inter, tornando a quanto accaduto sabato sera a San Siro
L'Inter sul mercato non è stata protagonista.—
"Insieme al Napoli è la squadra più completa del campionato italiano. Inter e Napoli hanno organici, al netto di infortuni, che supera tutte le altre".
Che mercato è stato quello di gennaio?—
"La Fiorentina doveva fare mercato e l'ha fatto. Nelle zone alte, sia per motivi economici che di esuberi, il mercato non era facile. Ci sono cinque squadre che si giocano la Champions e altre l'Europa League. Non mi aspettavo grandi movimenti e non ci sono stati".
Bastoni e le polemiche di Inter-Juve: che ne pensa?—
"Quante volte vediamo calciatori che si buttano a terra e fanno finta di essere colpiti in faccia? A vedere dei fermo immagine alcuni falli sembrano violenti e poi in realtà non lo sono. E' un fatto di arbitri, ma anche e soprattutto di allenatori. E non mi riferisco solo a Chivu".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA