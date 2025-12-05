Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il portiere dell'Inter ha parlato delle sue abitudini, dell'alimentazione e anche del futuro

Andrea Della Sala Redattore 5 dicembre 2025 (modifica il 5 dicembre 2025 | 09:02)

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il portiere dell'Inter Yann Sommer ha parlato delle sue abitudini, dell'alimentazione e anche del futuro

«Vivo in centro e a Milano sto bene. Magari se ci fosse un po’ meno traffico sarebbe meglio... Però mi piace girare e vivere la città come un milanese. Le bambine vanno a scuola e spesso andiamo al parco Sempione a giocare. Una vita tranquilla».

Lei è molto attento all’alimentazione.

«È molto importante. Avevo pensato di assumere uno chef in casa perché con le bambine non è mai facile organizzarsi per la cena, ma preferisco cucinare personalmente, così scelgo io gli alimenti e posso curare ogni aspetto».

Però non mangia latticini e pizza. In compenso in Italia ha scoperto il caffè.

«Impossibile non bere il caffè in Italia, ma solo dopo pranzo. La mattina invece bevo thè matcha (thè verde di origine giapponese)».

Un esempio della sua dieta?

«Niente lattosio e glutine, provo a evitare lo zucchero e mangio poca carne. Non sono completamente vegano ma diciamo che la mia dieta si avvicina al veganismo».

In cucina si è sempre dilettato, per un periodo pubblicava anche le sue ricette sui social.

«Si, ma adesso non lo faccio più, cucino solo per la mia famiglia. La passione per la cucina l’ho ereditata da mio padre che era molto bravo. E poi ho sempre pensato che per un calciatore professionista l’alimentazione sia un aspetto fondamentale».

Poi c’è la musica...

«Altra grande passione ereditata da mio padre, che aveva una collezione fantastica di dischi in vinile. La musica mi è sempre piaciuta: suono la chitarra, il bongo e il piano. In famiglia da piccolo ascoltavo musica dalla mattina alla sera».

Se le dico Bruce Springsteen cosa risponde?

«Il mio idolo assoluto, il cantante che amo di più. È incredibile che si sia esibito a San Siro, lo stadio dove gioco ogni tre giorni, e io non sia potuto andare a vedere il concerto. Spero di rifarmi al più presto».

E poi cosa c’è nella vita di Sommer?

«Ovviamente la Svizzera, che è vicinissima a Milano. Nelle mie poche giornate libere con la famiglia andiamo a visitare le nostre montagne bellissime. Io suggerisco a tutti di andarci in tutti i periodi. L’autunno è il mio preferito, ci sono dei colori incredibili, il foliage è veramente uno spettacolo».

Visite recenti?

«Visto che non gioco più in Nazionale ho avuto qualche giorno durante la sosta e con mia moglie (Alina) e le bambine (Mila di 6 anni e Nayla di 4) siamo stati a Sankt Moritz. Ed è stato bellissimo passeggiare nella natura, le bambine hanno visto i cavalli, si può fare trekking e se non fa troppo freddo anche il bagno nel lago».

Niente sci?

«Le mie bambine hanno già iniziato e ovviamente anche mia moglie scia. Io non posso e finché farò il calciatore dovrò stare a guardare. Poi mi divertirò a fare snowboard che mi piace molto».

A proposito, ha pensato a cosa farà dopo il calciatore?

«Non credo che farò l’allenatore, è un lavoro troppo stressante. Non ci ho pensato, nella vita ci sono tante cose da fare».

Magari l’attore, visto che ha già girato dei video divertenti con Michelle Hunziker.

«Con Michelle si è instaurata una bella intesa, ci siamo divertiti a fare delle cose in mezzo alla natura della nostra Svizzera. Per adesso faccio il portiere, poi si vedrà».

Differenze tra svizzeri e italiani.

«Premesso che io mi sento ovviamente svizzero, del vostro Paese mi piace la leggerezza e la gioia di vivere. Una sorte di voglia di libertà che forse manca un po’ a noi svizzeri che su certe cose siamo un po’ più rigidi».

Lo yoga è importante nella sua vita di calciatore?

«Credo che sia fondamentale per allenarsi a mantenere la concentrazione al massimo. Ma non pensate che io in campo sia un tipo così tranquillo. Parlo molto con i compagni, cerco sempre di farmi sentire».

Negli ultimi anni il ruolo di portiere è cambiato, adesso è molto importante anche saper usare bene i piedi.

«Io ho iniziato a giocare in porta perché mio padre faceva il portiere e anche mio zio. Sin da piccolo mi hanno messo tra i pali, ma in allenamento spesso gioco con i compagni in mezzo al campo per migliorare la tecnica e capire anche i tempi di gioco che adesso sono fondamentali».