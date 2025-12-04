La Lazio vince 1-0 contro il Milan agli ottavi di finale di Coppa Italia e approda ai quarti contro il Bologna: ecco le parole di Maurizio Sarri

Alessandro Cosattini Redattore 4 dicembre 2025 (modifica il 4 dicembre 2025 | 23:45)

La Lazio vince 1-0 contro il Milan agli ottavi di finale di Coppa Italia e approda ai quarti contro il Bologna: ecco le parole di Maurizio Sarri a Sportmediaset dopo il match.

Lavorare nelle difficoltà le dà gusto?

"Sono situazioni in cui a me può dare gusto: grandi difficoltà fin da giugno e tantissimi infortuni, ma poi è una squadra che si fa allenare e io durante la settimana mi diverto. La domenica delle volte mi arrabbio perché abbiamo qualcosa in meno di altre squadre a livello tecnico, ma in settimana mi diverto".

La risposta migliore che poteva aspettarsi?

"Ci ha fatto piacere che all'Olimpico sono arrivate 40.000 persone e stasera hanno fatto un tifo feroce. L'eliminazione diretta contro il Milan è sempre qualcosa di importante, andiamo avanti e non abbiamo tempo per essere contenti perché domenica ci aspetta un'altra partita molto difficile".

Basic interpreta il suo calcio in modo incredibile.

"È vero. È arrivato qualche anno fa con ottime prospettive, poi si è un po' perso. Non ho avuto dubbi a ritirarlo dentro e ci sta ripagando alla grande. A livello di movimenti è uno dei più affidabili".

Come ti aspetti i prossimi 5 mesi?

"Mi aspetto di dover continuare a lavorare. Se arriviamo a fine stagioni e siamo convinti di avere 7/8 giocatori su cui innescarne 3 o 4 importanti per fare un salto di qualità in avanti sarebbe tanta roba. Lo stanno facendo, ci manca un pizzico di continuità anche se nelle ultime 9 partite abbiamo perso solo con Milan e Inter. Se costruiamo una bella base è già qualcosa: continuiamo a lavorare, sempre con il gusto di oggi".