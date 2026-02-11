FC Inter 1908
Canovi: “Per come gioca e per come giocano le altre, l’Inter viaggia ormai verso lo scudetto”

Intervistato da TMW, il noto procuratore Dario Canovi ha fatto il punto sulla lotta scudetto dopo gli ultimi risultati
Marco Macca
Intervistato da TMW, il noto procuratore Dario Canovi ha fatto il punto sulla lotta scudetto dopo gli ultimi risultati:

Scudetto: l'Inter viaggia verso l'obiettivo...

"Per come sta giocando e per come stanno giocando le altre, direi di sì. Ha però tanti impegni, vedremo cosa farà il Milan. Anche se i rossoneri non hanno la qualità per competere con i nerazzurri".

(Fonte: TMW)

