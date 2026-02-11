Intervistato da TMW, il noto procuratore Dario Canovi ha fatto il punto sulla lotta scudetto dopo gli ultimi risultati:
Intervistato da TMW, il noto procuratore Dario Canovi ha fatto il punto sulla lotta scudetto dopo gli ultimi risultati
Scudetto: l'Inter viaggia verso l'obiettivo...
"Per come sta giocando e per come stanno giocando le altre, direi di sì. Ha però tanti impegni, vedremo cosa farà il Milan. Anche se i rossoneri non hanno la qualità per competere con i nerazzurri".
(Fonte: TMW)
