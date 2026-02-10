Le parole di Cesc Fabregas ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Napoli

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Cesc Fabregas ha parlato così dopo aver eliminato il Napoli in Coppa Italia:

"Traguardo storico, un momento bello, positivo ma sabato abbiamo una partita importante. L'euforia va lasciata per il finale di stagione, sarà un po' dura perché c'è tanta adrenalina ma ci sono 10 minuti di musica ma bisogna tornare con i piedi per terra. La Fiorentina è una squadra difficile, cerchiamo di ottenere tre punti"

Il cambio di Ramon — "L'ho tolto perché rischiava il rosso, ha 20 anni, è un po' inesperto, sta facendo molto bene ma non ha quei ragionamenti. Non sente tanto la pressione ma l'ho tolto per quello, se resti in dieci in questo tipo di partite resta tutto più difficile"

Come giudichi la prestazione? — "Il primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, non è la prima volta che succede qualcosa nel secondo tempo. Ad inizio partita abbiamo mandato messaggi positivi, non siamo venuti qui per difenderci e aspettarli. Abbiamo fatto una partita un po' diversa, anche un po' difensiva ma loro hanno qualità, quando pressi a uomo poi loro ripartono e ti fanno male. Hojlund per la Serie A è fortissimo, per vincere o competere in Italia ti serve uno così. Il Napoli ha tanti infortuni ma anche noi ne abbiamo avuti tanti in questi mesi. Abbiamo provato a fare la partita, ci siamo difesi a 5 nel finale perché siamo il Como, non possiamo dimenticarlo. La prestazione è stata generosa, dobbiamo continuare così"

Prima dei rigori cosa ha detto alla squadra? — "Ho ringraziato i ragazzi per questa esperienza, siamo una squadra giovane, in tanti non hanno vissuto un'esperienza del genere, ho detto di godersi i minuti. Ho detto che ho vissuto anche questo dalla parte di una squadra forte, li ho ringraziato per quello che mi danno tutti i giorni. Siamo una delle squadre con l'età media più bassa d'Europa, dobbiamo continuare, non abbiamo fatto niente, adesso arrivano tre partite di fila"