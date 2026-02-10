Il tecnico del Napoli parla così al termine del match perso ai rigori contro il Como e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia

Fabio Alampi Redattore 10 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 00:01)

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha commentato ai microfoni di Sport Mediaset la sconfitta ai calci di rigore contro il Como e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia: "Episodi? In ogni partita c'è qualcosa, qualcuno che si lamenta. Sicuramente non è una buona stagione per gli arbitri e per il Var, mi auguro possano trovare qualcosa per migliorare la situazione. Così come miglioriamo noi le nostre squadre, penso che anche Rocchi debba migliorare i suoi arbitri e il Var. Troppe lamentele ad ogni partita, non va bene per il calcio.

Detto questo, onore ai ragazzi, non era una partita semplice, contro un Como in totale organico, veniva da 10 giorni di pausa. Noi venivamo da una partita giocata 3 giorni fa contro il Genoa, finita in 10 contro 11. Abbiamo perso un altro giocatore, ma ripeto, questi ragazzi vanno solamente elogiati. Non posso dire assolutamente niente, stiamo andando oltre le nostre potenzialità attuali, abbiamo poche risorse, che non c'entrano niente con le ambizioni che avremmo dovuto avere. I ragazzi stanno facendo grandi cose, potevamo qualificarci anche noi. Abbiamo vinto la Supercoppa in totale emergenza, uno scudetto e una Supercoppa sono già in bacheca. Dispiace perchè vorresti fare di più, e noi stiamo facendo di più. Con la rosa che abbiamo adesso qualsiasi squadra farebbe fatica. Complimenti ai tifosi che continuano ad apprezzare, vedono impegno. Oggi abiamo giocato un'ottima partita, il Como era al completo, e noi, nonostante tutte le difficoltà, siamo riusciti ad arrivare a un centimetro dal risultato".

"Infortuni? Che domanda è? Parliamo di infortuni, ma come fai a prevedere l'infortunio di Di Lorenzo? O quello di Lukaku che si è staccato il tendine? Quello di De Bruyne alla gamba già operata? Come fai a prevedere che Gilmour starà fuori 3 mesi? Anguissa è andato in Nazionale... Che dobbiamo fare? Dobbiamo andare al santuario e fare una preghiera. Sono infortuni talmente gravi che pesano tutto l'anno. Stare fuori sistematicamente con 6-7 giocatori importanti, ma di che parliamo? Giocano sempre gli stessi, poi arrivano i problemini. Perdite che si sommano ad altre di lunga degenza. Stiamo parlando di qualcosa che non penso sia successo a qualche altra squadra. C'era il mercato, ma non potevamo fare niente. Ci hanno dato due ragazzi nuovi per darci una mano. Quello che stiamo facendo quest'anno penso che sia qualcosa di incredibile".

"Scudetto? Ci sono 9 punti di distacco, abbiamo problematiche serie e voi parlate di scudetto. Pensiamo ad ottenere il massimo. Mancano 9 punti, c'è l'Inter che sta viaggiando, c'è la Juventus, c'è il Milan, c'è la Roma, c'è il Como stesso. Di che stiamo parlando? Cerchiamo di essere seri anche nelle domande e nelle considerazioni, altrimenti diventa tutto ridicolo".