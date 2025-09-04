FC Inter 1908
Ai microfoni di TMW Radio, Dario Canovi, noto procuratore, ha fatto alcune considerazioni sul nuovo ciclo dell'Italia targato Gattuso
Marco Macca
Ai microfoni di TMW Radio, Dario Canovi, noto procuratore, ha fatto alcune considerazioni sul nuovo ciclo dell'Italia targato Gattuso:

"Non sono molto ottimista, perché abbiamo una squadra che non ha grandi valori. Non è una questione Gattuso, non è colpa dei tecnici ma di qualità dei giocatori. Soprattutto in attacco abbiamo gravi problemi. Se vediamo gli attacchi di qualche anno fa, avevamo un'abbondanza incredibile. Oggi dobbiamo solo sperare che Kean sia nella giornata giusta".

(Fonte: TMW Radio)

