FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Udinese, Bertola: “La vittoria contro l’Inter ci dà certezze. Esposito ha grande potenziale”

news

Udinese, Bertola: “La vittoria contro l’Inter ci dà certezze. Esposito ha grande potenziale”

Udinese, Bertola: “La vittoria contro l’Inter ci dà certezze. Esposito ha grande potenziale” - immagine 1
Intervistato da Radio TV Serie A, Nicolò Bertola, difensore dell'Udinese, tra i vari temi è tornato anche sulla vittoria di San Siro contro l'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da Radio TV Serie A, Nicolò Bertola, difensore dell'Udinese, tra i vari temi è tornato anche sulla vittoria di San Siro contro l'Inter:

Udinese, Bertola: “La vittoria contro l’Inter ci dà certezze. Esposito ha grande potenziale”- immagine 2
Getty Images

"La Serie A? Non nascondo che all’inizio avevo un po’ d’ansia, il livello è altissimo, bisogna lavorare tanto, me ne sono accorto già dai primi allenamenti. Marcare giocatori che hanno giocato finali di Champions e vinto un Mondiale è un sogno e per starci dietro bisogna lavorare molto".

Udinese, Bertola: “La vittoria contro l’Inter ci dà certezze. Esposito ha grande potenziale”- immagine 3
Getty

"La vittoria contro l'Inter sicuramente ci dà molte certezze che però non dobbiamo prendere sottogamba, a me la sosta non ha entusiasmato perché giocare ci avrebbe aiutato per la prossima partita, la sosta ci spezza un po’ il morale. Ne approfittiamo per lavorare, l’importante è non abbassare l’attenzione. Pio Esposito? È un ragazzo che si dedica molto al lavoro, l’anno scorso ha fatto un campionato straordinario e ha meritato la convocazione. Dopo la partita abbiamo parlato un po’, poi è dovuto scappare fortunatamente per andare in Nazionale. È un giocatore molto forte, ha un grandissimo potenziale".

(Fonte: Radio TV Serie A)

Leggi anche
Calhanoglu: “Sogno di battere record presenze con la Turchia e una stagione senza...
Lautaro sorride: “Pallone d’oro 2025? Sono io. Il mio gesto superstizioso…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA