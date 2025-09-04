"La Serie A? Non nascondo che all’inizio avevo un po’ d’ansia, il livello è altissimo, bisogna lavorare tanto, me ne sono accorto già dai primi allenamenti. Marcare giocatori che hanno giocato finali di Champions e vinto un Mondiale è un sogno e per starci dietro bisogna lavorare molto".

"La vittoria contro l'Inter sicuramente ci dà molte certezze che però non dobbiamo prendere sottogamba, a me la sosta non ha entusiasmato perché giocare ci avrebbe aiutato per la prossima partita, la sosta ci spezza un po’ il morale. Ne approfittiamo per lavorare, l’importante è non abbassare l’attenzione. Pio Esposito? È un ragazzo che si dedica molto al lavoro, l’anno scorso ha fatto un campionato straordinario e ha meritato la convocazione. Dopo la partita abbiamo parlato un po’, poi è dovuto scappare fortunatamente per andare in Nazionale. È un giocatore molto forte, ha un grandissimo potenziale".