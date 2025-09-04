FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Impallomeni: “Gattuso? Scelta inaspettata, forse scelta del destino. Non deve fare l’errore…”

news

Impallomeni: “Gattuso? Scelta inaspettata, forse scelta del destino. Non deve fare l’errore…”

Impallomeni: “Gattuso? Scelta inaspettata, forse scelta del destino. Non deve fare l’errore…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha fatto alcune considerazioni sul nuovo ciclo dell'Italia targato Gattuso
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha fatto alcune considerazioni sul nuovo ciclo dell'Italia targato Gattuso:

Impallomeni: “Gattuso? Scelta inaspettata, forse scelta del destino. Non deve fare l’errore…”- immagine 2
Getty Images

"Non deve fare l'errore di imporre un gioco, tante nozioni tattiche. La storia del calcio azzurro è fatto di giocatori e campioni che hanno toccato il fondo e poi sono risaliti".

Impallomeni: “Gattuso? Scelta inaspettata, forse scelta del destino. Non deve fare l’errore…”- immagine 3

"Gattuso piace perché è una scelta inaspettata ma è forse una scelta del destino. Non se la deve giocare con gli schemi, ma facendo scelte giuste. Vorrei imparare a memoria la formazione. basta con tutte queste rotazioni, le nozioni tattiche e via dicendo".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi anche
Udinese, Bertola: “La vittoria contro l’Inter ci dà certezze. Esposito ha grande...
Calhanoglu: “Sogno di battere record presenze con la Turchia e una stagione senza...

© RIPRODUZIONE RISERVATA