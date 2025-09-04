Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha fatto alcune considerazioni sul nuovo ciclo dell'Italia targato Gattuso:
"Non deve fare l'errore di imporre un gioco, tante nozioni tattiche. La storia del calcio azzurro è fatto di giocatori e campioni che hanno toccato il fondo e poi sono risaliti".
"Gattuso piace perché è una scelta inaspettata ma è forse una scelta del destino. Non se la deve giocare con gli schemi, ma facendo scelte giuste. Vorrei imparare a memoria la formazione. basta con tutte queste rotazioni, le nozioni tattiche e via dicendo".
(Fonte: TMW Radio)
