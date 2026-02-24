Intervistato da TMW, il noto agente Dario Canovi ha fatto il punto sulla lotta scudetto dopo gli ultimi risultati del fine settimana:
Canovi: “Scudetto? Delusione Milan. L’unica rivale dell’Inter poteva essere il Napoli ma…”
Intervistato da TMW, il noto agente Dario Canovi ha fatto il punto sulla lotta scudetto dopo gli ultimi risultati del fine settimana
"Scudetto all’Inter? L’unica rivale possibile era il Napoli ma è stato sfortunato sotto tutti i punti di vista. Non c’erano altri rivali possibili".
E il Milan?—
“Poteva essere un avversario, ma è una delusione perché avrebbe dovuto osare di più per pensare di competere con l’Inter”.
(Fonte: TMW)
