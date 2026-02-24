FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Canovi: “Scudetto? Delusione Milan. L’unica rivale dell’Inter poteva essere il Napoli ma…”

news

Canovi: “Scudetto? Delusione Milan. L’unica rivale dell’Inter poteva essere il Napoli ma…”

Inter Chivu
Intervistato da TMW, il noto agente Dario Canovi ha fatto il punto sulla lotta scudetto dopo gli ultimi risultati del fine settimana
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, il noto agente Dario Canovi ha fatto il punto sulla lotta scudetto dopo gli ultimi risultati del fine settimana:

Canovi: “Scudetto? Delusione Milan. L’unica rivale dell’Inter poteva essere il Napoli ma…”- immagine 2
Getty

"Scudetto all’Inter? L’unica rivale possibile era il Napoli ma è stato sfortunato sotto tutti i punti di vista. Non c’erano altri rivali possibili".

Inter
Getty

E il Milan?

—  

“Poteva essere un avversario, ma è una delusione perché avrebbe dovuto osare di più per pensare di competere con l’Inter”.

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Stankovic: “Inter a giugno? Sanno come la penso, decidono loro. Chivu conta, le sue...
Montella: “Juve condizionata da Bastoni-Kalulu? Per un periodo sì perché…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA