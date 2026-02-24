1 di 5

Intervistato da GVA, il centrocampista del Club Brugge Alksandar Stankovic ha parlato del suo legame con l'Inter e del suo futuro

Cosa ha pensato tuo padre e leggenda dell’Inter Dejan del 3-3 della scorsa settimana? Ti senti con lui in videochiamata dopo ogni partita, giusto?

“Era felice, ovviamente, ma mi dirà sempre anche quali errori faccio. È così da quando ero bambino.”

Cosa deve migliorare secondo lui?

(sorride) “Lo tengo per me, ma dice le stesse cose dell’allenatore. Ivan Leko e io parliamo molto.”

Il rapporto con Leko sembra eccellente. Aiuta il fatto che veniate entrambi dai Balcani? Improvvisamente, con lui, sei diventato il giocatore più decisivo con sei gol e quattro assist. Anche grazie al triangolo invertito a centrocampo, che ti permette di giocare più avanzato?

“Ho più libertà e posso prendere più rischi. Fare ciò che mi viene naturale. ‘Mantieni le cose semplici, così funzionerà e arriveranno cose belle.’ Ma non devo dimenticare di tornare a difendere, altrimenti si arrabbia. (ride) Sto scoprendo un nuovo lato del mio gioco.”

La tecnica di tiro l’hai ereditata da tuo padre?

“Spero di aver preso un po’ dei suoi geni. Sai, anche solo vincere metà del suo palmarès sarebbe bellissimo (Dejan Stankovic ha vinto tra l’altro sei titoli di Serie A, sei Coppe Italia, la Coppa delle Coppe e la Champions League).”