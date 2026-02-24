Il ct della Turchia Vincenzo Montella , intervistato da Tuttosport, ha risposto così al fatto che la crisi della Juventus possa essere in qualche modo riconducibile a quanto accaduto in Inter-Juventus tra Bastoni e Kalulu: "Se può condizionare? Non una stagione, ma un periodo sì.

Perché se ne parla tanto fuori dal campo. Quando si discute così tanto, nel bene o nel male, mentalmente certi momenti possono lasciare degli strascichi. Qualcosa è successo. Si spendono tante energie per fattori extra campo e non è facile gestire tante pressioni tutte insieme".