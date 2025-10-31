FC Inter 1908
Canovi: “Scudetto? Pensavo fosse Napoli-Milan, ma anche Inter e Roma sono in corsa”

Intervistato da TMW, Dario Canovi, noto procuratore, ha toccato vari temi caldi del campionato. Ecco le sue dichiarazioni sulla lotta scudetto:

Chi vincerà lo Scudetto?

"Pensavo che all'inizio potessero lottare soltanto Milan e Napoli, dopo nove giornate si può dire che anche l'Inter e la Roma sono in corsa. Soprattutto se i giallorossi dovessero rinforzare certi ruoli: hanno un grande allenatore e un grande pubblico".

(Fonte: TMW Radio)

