Intervistato da TMW, Dario Canovi, noto procuratore, ha toccato vari temi caldi del campionato. Ecco le sue dichiarazioni sulla lotta scudetto:
Chi vincerà lo Scudetto?
"Pensavo che all'inizio potessero lottare soltanto Milan e Napoli, dopo nove giornate si può dire che anche l'Inter e la Roma sono in corsa. Soprattutto se i giallorossi dovessero rinforzare certi ruoli: hanno un grande allenatore e un grande pubblico".
(Fonte: TMW Radio)
