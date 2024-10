Dario Canovi, operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Il Napoli ha una rosa ampia e ben fatta. La gente si meraviglia. Ma la squadra è importante. Non c'è Osimhen ma è arrivato Lukaku, hanno comprato ottimi calciatori. Il mercato condotto dal Milan stato incomprensibile. Inter e Napoli non hanno bisogno di chissà cosa. Così come le altre in corsa per obiettivi importanti".