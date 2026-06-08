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Canovi: “Mercato? L’Inter ha una società seria che sa fare bene il suo lavoro. Il Milan…”

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Intervistato da TMW, Dario Canovi, noto procuratore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato estivo delle squadre di Serie A
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato da TMW, Dario Canovi, noto procuratore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato estivo delle squadre di Serie A. Ecco le sue parole:

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Come sarà il mercato estivo?

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“Credo che di soldi ce ne siano pochi. Dipenderà da ciò che le squadre riusciranno a vendere. Le cessioni determineranno gli acquisti. Chi venderà bene potrà acquistare bene".

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L'Inter deve ringiovanire la rosa. Il Milan ancora è circondato da incertezza.

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“L’Inter ha una società seria che sa fare bene il suo lavoro, al Milan oggi chi decide? I rossoneri rischiano di essere in ritardo. Per me è già sbagliato che non ci siano allenatore e direttore”.

(Fonte: TMW)

 

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