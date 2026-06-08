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fcinter1908 news interviste Canovi: “Mercato? L’Inter ha una società seria che sa fare bene il suo lavoro. Il Milan…”
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Canovi: “Mercato? L’Inter ha una società seria che sa fare bene il suo lavoro. Il Milan…”
Intervistato da TMW, Dario Canovi, noto procuratore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato estivo delle squadre di Serie A
Intervistato da TMW, Dario Canovi, noto procuratore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato estivo delle squadre di Serie A. Ecco le sue parole:
Come sarà il mercato estivo?—
“Credo che di soldi ce ne siano pochi. Dipenderà da ciò che le squadre riusciranno a vendere. Le cessioni determineranno gli acquisti. Chi venderà bene potrà acquistare bene".
L'Inter deve ringiovanire la rosa. Il Milan ancora è circondato da incertezza.—
“L’Inter ha una società seria che sa fare bene il suo lavoro, al Milan oggi chi decide? I rossoneri rischiano di essere in ritardo. Per me è già sbagliato che non ci siano allenatore e direttore”.
(Fonte: TMW)
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