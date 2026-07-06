Dario Canovi, agente e operatore di mercato, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW per commentare il Mondiale in corso in Canada, Messico e Stati Uniti e il calciomercato: “Sono tra i primi assertori del calcio africano, non...

Alessandro De Felice Redattore 6 luglio 2026 (modifica il 6 luglio 2026 | 22:02)

Dario Canovi, agente e operatore di mercato, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW per commentare il Mondiale in corso in Canada, Messico e Stati Uniti e il calciomercato:

"Sono tra i primi assertori del calcio africano, non avevo torto. Il Marocco sarà un osso duro per tutti, come l'Egitto. E guardate Capo Verde: un'isoletta che s'è comportata nel migliore dei modi mettendo in difficoltà l'Argentina. Il calcio africano non è più una sorpresa, mi delude invece l'Asia che non ha i talenti naturali dell'Africa".

Mercato: sarà con ogni probabilità la settimana del rinnovo di Dybala con la Roma.

"Una sicurezza per la Roma. Sono convinto che sia una mossa importante, parliamo di un calciatore di grande qualità. Anche se mi aspetto qualche colpo dalla Roma, altrimenti attenzione alle reazioni di Gasperini".

E la Lazio?

"Lotito dovrebbe fare soltanto una cosa: dimettersi. Un plebiscito contro di lui, le disdette degli abbonamenti tv... quanto basterebbe per dire addio. Un presidente con un po' di sensibilità dovrebbe vendere la società. I tifosi non lo sopportano più, prima era la curva e adesso è tutto l'ambiente: persino il Presidente della Regione Lazio".

Come vede il mercato?

"Basti pensare che l'Inter perde Palestra dopo averlo trattato a lungo... è arrivata una squadra come il Chelsea che ha offerto di più a tutti. Quando c'è di mezzo una squadra inglese non puoi fare nulla. Ma i nerazzurri sono stati un po' indecisi all'inizio, altrimenti avrebbero chiuso".

Non è un bel segnale...

"Che ormai il calcio italiano sia di terza fascia è un dato di fatto".