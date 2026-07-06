“Inter? Faccende drammatiche, ho fatto un errore di approccio imperdonabile. Ho accettato, per una richiesta di una persona interna all’Inter che non voglio citare perché gli farei del male, di non entrare nell’organigramma. La accolgo per un eccesso mio di generosità, ma all’Inter non te lo puoi permettere perché significa non esserci. Sono stato una meteora. Ho un dispiacere enorme, l’Inter è una bellezza di società, qualcosa di indescrivibile. C’era Zhang proprietario e curavo anche la squadra cinese di Suning, avevo portato là Fabio Capello, facevo mercato.