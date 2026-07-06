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fcinter1908 news interviste W. Sabatini: “Addio Inter per una lite feroce, vi svelo con chi! Una persona interna mi disse…”

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W. Sabatini: “Addio Inter per una lite feroce, vi svelo con chi! Una persona interna mi disse…”

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Walter Sabatini torna a parlare della sua esperienza all’Inter: clamorosi retroscena raccontati al podcast One More Time
Alessandro Cosattini Redattore 

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Walter Sabatini torna a parlare della sua esperienza all’Inter. Al podcast One More Time, l’ex dirigente ha raccontato interessanti retroscena.

W. Sabatini: “Addio Inter per una lite feroce, vi svelo con chi! Una persona interna mi disse…”- immagine 2

Inter? Faccende drammatiche, ho fatto un errore di approccio imperdonabile. Ho accettato, per una richiesta di una persona interna all’Inter che non voglio citare perché gli farei del male, di non entrare nell’organigramma. La accolgo per un eccesso mio di generosità, ma all’Inter non te lo puoi permettere perché significa non esserci. Sono stato una meteora. Ho un dispiacere enorme, l’Inter è una bellezza di società, qualcosa di indescrivibile. C’era Zhang proprietario e curavo anche la squadra cinese di Suning, avevo portato là Fabio Capello, facevo mercato.

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Getty Images

La Cina mi ha distratto troppo, andavo ogni mese e stavo una settimana, all’Inter facevano cose che neanche sapevo io. Ho perso totalmente o quasi il controllo. È finita per un litigio con Steven Zhang, un litigio veramente feroce con lui. Tornassi indietro, non rifarei mai un errore del genere".

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