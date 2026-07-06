Walter Sabatini torna a parlare di Radja Nainggolan e non solo: "Era sempre ubriaco, gli piacevano troppo l'alcool e le donne"

"Ho voluto tanto bene a tutti i miei calciatori. I calciatori vanno amati, lo sentono l’affetto reale di un dirigente. Non la stima, serve di più, serve essere innamorati dei propri calciatori e io ho avuto riscontri in campo di questo.

Radja Nainggolan? Io l’ho portato alla Roma dal Cagliari. Sempre ubriaco, un giocatore inimitabile. Ho rinunciato nella mia testa a trovarne uno uguale, ho il sospetto che qualcuno si possa avvicinare ora, ma il recupero con l’uncino e ripartire, tirare in porta… Lui giocava con uno stiramento, non si fermava neanche due giorni. Muscolarmente era dotato come nessuno. Ma era incontrollabile. Gli piaceva troppo bere. Gli piacevano troppo le donne, non si è mai regolato. Ma gli ho voluto e gli voglio un bene grande. Vorrei che si desse una controllata per vivere meglio, alcuni grandissimi calciatori soprattutto sudamericani attaccati all’alcool, alla fine fanno quasi sempre una brutta fine”.