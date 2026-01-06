Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex bomber dell'Inter Boninsegna ha parlato del grande momento di forma di Lautaro

Andrea Della Sala Redattore 6 gennaio 2026 (modifica il 6 gennaio 2026 | 18:16)

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex bomber dell'Inter Boninsegna ha parlato del grande momento di forma di Lautaro:

Bonisegna, Lautaro ha qualche qualità che apparteneva anche a lei?

«No, in realtà siamo diversi. Talmente diversi che avremmo formato una coppia gol eccezionale. Perché Lautaro per potersi esprimere al massimo ha bisogno di avere avanti a sé o di fianco a sé, ma meglio se davanti, un’altra punta che staziona di più in area, intorno alla quale lui può muoversi per piombare in area all’improvviso. Rispetto a me si muove molto di più perché io ero appunto una punta d’area di rigore. Ecco perché dico che avremmo formato una coppia eccezionale».

Tra gli attaccanti dell’Inter, Thuram è quello più adatto ad assecondare Lautaro?

«Le scelte di un allenatore non sono mai casuali. Se Chivu preferisce Thuram, rispetto a Esposito e Bonny, ha le sue ragioni. Valutando nell’insieme però l’attacco nerazzurro bisogna dire che l’Inter ha il reparto più completo della A. Bonny lo stiamo scoprendo, Esposito ha già fatto vedere di essere in possesso di qualità importanti. È già una validissima alternativa o un complemento in questo attacco».

Lautaro è quindi un degno capitano dell’Inter?

«A me sta molto simpatico, apprezzo il suo spirito di sacrificio e il fatto che si spende innanzitutto per la squadra. Non è il classico bomber egoista, mette la squadra davanti ai suoi interessi personali. Quindi è certamente un capitano più che degno, anzi degnissimo del nostro club. Fossi un allenatore avversario, non lo farei mai marcare a zona perché sennò ti batte sul tempo. Magari avessi potuto giocare contro diverse aperte, e invece i difensori mi seguivano anche... in bagno».

Quindi quando la supererà nel bottino dei gol totali in maglia nerazzurra lei farà festa?

«Certamente sì, anzi mi auguro che mi superi il più in fretta possibile e che si avvicini sempre più anche all’altro bomber di questa speciale classifica che è Altobelli, un altro goleador e capitano straordinario per i nostri colori. Sottolineo però con orgoglio che in queste classifiche bisogna sempre tener presente la media tra partite disputate e reti realizzate. Proprio il mese scorso sono stato premiato a Milano perché io risulto essere secondo in questa graduatoria (Boninsegna 173 gol in 283 presenze, Spillo 209 reti in 465 apparizioni, nda): sono alle spalle di Meazza che è il numero uno. Io giocavo in un campionato fatto da 30 partite, Altobelli ne ha fatti tanti a 18 squadre, quindi aveva 34 partite, i calciatori di oggi hanno 38 partite a disposizione».