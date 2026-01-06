Intervistato da Sky Sport dopo la vittoria col Pisa, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato così della sua squadra in zona Europa: "La classifica? Ti giuro che non la guardo mai, mai. Adesso uno dello staff ha detto "siamo questi", ma io ho detto "basta parlare di questo": non mi piace, non è il nostro obiettivo, nessuno della società ha quest'obiettivo.