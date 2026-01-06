Intervistato da Sky Sport dopo la vittoria col Pisa, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato così della sua squadra in zona Europa: "La classifica? Ti giuro che non la guardo mai, mai. Adesso uno dello staff ha detto "siamo questi", ma io ho detto "basta parlare di questo": non mi piace, non è il nostro obiettivo, nessuno della società ha quest'obiettivo.
Intervistato da Sky Sport dopo la vittoria col Pisa, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato così della sua squadra in zona Europa
Non siamo in quel momento, speriamo un giorno di poter parlare di questo. Chivu sicuramente dovrà parlare di vincere lo scudetto per la squadra che ha e la società che sono: la Juventus, il Milan, il Napoli, noi no. Dobbiamo stare attenti, un giorno vogliamo arrivarci ma c'è un progetto. E' una squadra molto giovane, piano piano dobbiamo crescere".
