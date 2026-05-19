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Capello: “Chivu intelligente anche come persona: nell’allenare gli è rimasto un pezzo di me”

Capello: “Chivu intelligente anche come persona: nell’allenare gli è rimasto un pezzo di me” - immagine 1
Intervistato da Sky Sport, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così di Cristian Chivu, allenato da lui alla Roma
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervistato da Sky Sport, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così di Cristian Chivu, allenato da lui alla Roma: "Un giocatore dalla grande personalità, intelligente, non solo calcisticamente ma anche come persona: sa parlare e intervenire nei momenti giusti, anche in spogliatoio abbiamo sempre soppeso la sua parola.

Capello: “Chivu intelligente anche come persona: nell’allenare gli è rimasto un pezzo di me”- immagine 2
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E' stato un acquisto indovinato da parte della Roma e dopo quando è andato all'Inter ha dimostrato che ci abbiamo visto bene noi come loro ad acquistarlo. La cosa importante per Chivu è stata la coppia con Samuel e poi tutti e due sono andati all'Inter: abbiamo scelto bene, entrambi erano molto bravi.

Capello: “Chivu intelligente anche come persona: nell’allenare gli è rimasto un pezzo di me”- immagine 3
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Samuel era molto più grintoso e cattivo, Chivu era quello che sapeva giocare: gli dissi che doveva imparare da Samuel perché palla al piede poteva giocare a centrocampo, ma in difesa doveva avere qualcosa in più. Credo che un pezzo di Capello nel modo di lavorare gli sia rimasto".

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