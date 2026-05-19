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D’Ambrosio: “Io e Darmian percorso simile all’Inter, ma con una grande differenza”
Danilo D'Ambrosio, ex difensore dell'Inter, dagli studi di Radio TV Serie A ha elogiato Matteo Darmian, suo compagno di squadra sia al Torino che in nerazzurro: "Il nostro percorso è quasi similare, lui ha fatto 6 anni all'Inter, io quasi 10.
Veniva da esperienze simili. È un ragazzo umile, che si è messo a disposizione subito dei compagni e della squadra. La fortuna che ha avuto lui, che io non ho avuto e che mi ha costretto a rimboccarmi di più le maniche, è che lui è arrivato in un'Inter che si stava costruendo ed era già a buon livello, ed è arrivato con un allenatore come Antonio Conte con cui abbiamo fatto il primo anno la finale di Europa League e siamo arrivati a un punto dalla Juventus in campionato. Si vedeva che l'Inter era diversa.
Io sono arrivato in una squadra da ricostruire. Però va dato merito a lui che è stato bravo a rimanere in un contesto in cui si è alzata l'asticella".
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