Veniva da esperienze simili. È un ragazzo umile, che si è messo a disposizione subito dei compagni e della squadra. La fortuna che ha avuto lui, che io non ho avuto e che mi ha costretto a rimboccarmi di più le maniche, è che lui è arrivato in un'Inter che si stava costruendo ed era già a buon livello, ed è arrivato con un allenatore come Antonio Conte con cui abbiamo fatto il primo anno la finale di Europa League e siamo arrivati a un punto dalla Juventus in campionato. Si vedeva che l'Inter era diversa.