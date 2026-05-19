Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha parlato così di Cristian Chivu, scelto proprio da lui la scorsa stagione per i crociati

Marco Astori Redattore 19 maggio - 19:02

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Intervistato da Sky Sport, Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha parlato così di Cristian Chivu, scelto proprio da lui la scorsa stagione per i crociati: "Con il presidente Krause incontrammo Cristian e ci fece subito una grandissima impressione: abbiamo deciso di iniziare.

E' arrivata una persona con grandissima determinazione: non aveva mai allenato nei grandi, ma sin dal primo allenamento siamo rimasti sinceramente colpiti per il grande carisma e la grande personalità che ha saputo portare dal primo giorno. Ci siamo affidati al suo vissuto di grande campione, alla sua esperienza nel settore giovanile convinti che avesse tutte le caratteristiche per affrontare un periodo complicato per il calendario che dovevamo affrontare.

Guardando la storia di Cristian, capitano dell'Ajax a 21 anni, arriva un ragazzo di un altro paese in uno spogliatoio importante e riesce ad emergere con la propria personalità: ero convinto che avesse tutte le caratteristiche per poter far bene, non ho mai avuto dubbi che potesse reggere il contesto Inter e San Siro".