«La Roma mi ha sorpreso. L'ho vista contro l'Everton e si vedeva già la mano di Gasperini ma non pensavo riuscisse subito ad entrare così nella testa dei giocatori come si vede non solo dai risultati ma anche da come si muovono in campo, è una cosa diversa». Fabio Capello ieri - come vi abbiamo raccontato con il nostro inviato - è stato ospite al Festival di Trento e ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato del campionato di Serie A e si è così soffermato anche sull'Inter.

L'impronta di Chivu

«Impronta Chivu sull'Inter? Dall'inizio ho sempre detto che è intelligente, un giocatore che ho fatto venire in Italia, alla Roma. Ha fatto subito bene al Parma da allenatore, l'ho sempre suportato e ho detto che sarebbe stato una sorpresa. Chivu ha capito una cosa, è entrato nella squadra, nella testa dei giocatori senza essere dirompente, ha capito dove mettere le mani ed aggiustare le cose pian pianino. I giocatori che hanno visto i risultati e hanno capito che è la strada giusta. Chi vince lo scudetto? Sono in quattro che lottano», ha concluso sull'Inter.