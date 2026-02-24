Le parole di Capello ai microfoni di Sky Sport poco prima del calcio d'inizio di Inter-Bodo Glimt, ritorno del playoff di Champions

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Inter-Bodo Glimt, Fabio Capello ha parlato così del match di San Siro:

"Giocare in casa è un fattore importante, il pubblico deve aiutare l'Inter. Ricordo Milan-Monaco nel 1994, dopo 20 minuti venne espulso Baresi, San Siro ha fatto di tutto e di più e vincemmo 3-0. Il pubblico deve incitare l'Inter, poi dipende da chi scende in campo.

Chi ha più chance di passare tra le italiane?

"L'Inter, all'Atalanta mancano Raspadori e De Ketelaere, il Dortmund è forte e ha qualità. Per la Juve è difficilissimo recuperare tre gol".

Gioca Frattesi?

"Mi piacciono le parole di Chivu, Frattesi è un giocatore fresco e l'Inter ha bisogno di qualcuno che arrivi da dietro. Per me è una buona scelta, poi Frattesi è un giocatore generoso, rientra e aiuta e non sta fermo"

Lautaro out?

"Lui è un capitano vero, è un giocatore generoso e fa la differenza. Thuram e Pio Esposito sono bravi però non hanno quella grinta e quella velocità di esecuzione di Lautaro, fa gol in area di rigore perché ruba il tempo agli avversari. Loro sono forti, potenti ma ad entrambi manca questa cosa che ha Lautaro"