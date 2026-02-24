Dentro o fuori, non c'è appello. L'Inter questa sera riceve al Meazza il Bodo Glimt che si è imposto nella partita d'andata per 3 a 1. Gara non semplice per i nerazzurri che però dovranno dare il tutto per tutto per ribaltare un risultato - immeritato - che rende molto difficile il passaggio del turno. Queste le parole di Ronaldo presente negli studi di InterTV nel pre partita: "Sempre bello tornare a Milano, c'è stata la possibilità di venire a vedere una gara dell'Inter, una di quelle serate storiche dove il Meazza si farà sentire, sono qua e ci credo e spero che vada bene. Moratti è stato uno dei presidenti più importanti al mondo della storia del calcio, ha fatto di tutto per questa squadra e questi tifosi, ci siamo divertiti in quelle gare che abbiamo giocato insieme. Mi tornano in mente tanti momenti, arrivando qui, tanti ricordi e una vita passata a Milano con l'Inter, in uno stadio speciale. Ogni volta che vengo a Milano c'è sempre grande affetto nei miei confronti, devo ringraziare la gente perchè è stato un bel periodo. Momento speciale? Sono stati tanti, ti direi la coppa Uefa vinta, poi la gara di Mosca, sono ricordi molto molto speciali. Come si rimonta questa partita? Servirà l'aiuto dei tifosi e ci devono spingere più che mai come hanno sempre fatto, siamo molto più forti di loro e dobbiamo andare con questo pensiero in campo. Cosa consiglierei alla squadra? Andiamo a far gol"