Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Inter-Bodo Glimt, Cristian Chivu ha parlato così del match di San Siro:
Chivu: "Ecco perché Frattesi titolare. Rimonta? Tutto fattibile, dipende da…"
Chivu: “Ecco perché Frattesi titolare. Rimonta? Tutto fattibile, dipende da…”
Le parole di Chivu ai microfoni di Sky Sport poco prima del calcio d'inizio di Inter-Bodo Glimt, ritorno del playoff di Champions
"Tutto è fattibile, sta a noi, alla nostra determinazione e atteggiamento ma anche equilibrio da fare e da trovare, tutto è fattibile"
Frattesi titolare?—
"Lui è un valore aggiunto al gruppo come tutti gli altri, lo ha fatto vedere nel passato e a tratti anche quest'anno, ha superato i problemi di inizio anno e deve dare il suo apporto e contributo alla causa"
