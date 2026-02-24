FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Chivu: “Ecco perché Frattesi titolare. Rimonta? Tutto fattibile, dipende da…”

news

Chivu: “Ecco perché Frattesi titolare. Rimonta? Tutto fattibile, dipende da…”

Chivu: “Ecco perché Frattesi titolare. Rimonta? Tutto fattibile, dipende da…” - immagine 1
Le parole di Chivu ai microfoni di Sky Sport poco prima del calcio d'inizio di Inter-Bodo Glimt, ritorno del playoff di Champions
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Inter-Bodo Glimt, Cristian Chivu ha parlato così del match di San Siro:

"Tutto è fattibile, sta a noi, alla nostra determinazione e atteggiamento ma anche equilibrio da fare e da trovare, tutto è fattibile"

Frattesi titolare?

—  

"Lui è un valore aggiunto al gruppo come tutti gli altri, lo ha fatto vedere nel passato e a tratti anche quest'anno, ha superato i problemi di inizio anno e deve dare il suo apporto e contributo alla causa"

Leggi anche
Darmian a InterTV: “La forza di questa squadra è il gruppo e i nostri tifosi…”
Darmian: “Dobbiamo far vedere la miglior versione dell’Inter. Gol subito non è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA