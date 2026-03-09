Queste le parole di Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sport Mediaset, dopo la vittoria contro l'Inter nel derby

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo il derby vinto contro l'Inter, Massimiliano Allegri ha parlato così: "Vittoria che vale doppio? Vale doppio perché avevamo fatto un solo punto a San Siro tra Como e Parma e quindi tornare a vincere era importante, in un derby, anche per raggiungere quota 60 punti"

"Estupinan? Il gol se l'è meritato, ha fatto una bella prestazione. E' un grande professionista, si comporta sempre bene e ha dato sempre disponibilità"

"Fofana? Sta crescendo, ci parlo spesso e gli dico che non si deve accontentare, ha qualità enormi e deve solo volerlo"

"Milan a -7 a marzo? Significa che abbiamo 60 punti, l'Inter 67, ne ha 7 di vantaggio, è una squadra forte e dobbiamo pensare a fare altre vittorie con l'obiettivo di fare 70 punti il prima possibile"

"Vittoria di cortomuso? Bella partita, abbiamo avuto occasioni noi e anche loro, noi in contropiede ma l'Inter resta una squadra forte. Psicologicamente era importante vincere, ora serve il rush finale da marzo a maggio"