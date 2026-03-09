Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo il derby vinto contro l'Inter, Pervin Estupinan, autore del gol vittoria, ha parlato così:
Estupinan: “Gol più importante della mia carriera. -7 dall’Inter? Nulla è deciso”
"Questo è il gol più importante della mia carriera senza dubbio, sono molto felice per il mio gol. Segnare in un derby è stato incredibile ed è stato il frutto di una settimana intensa di lavoro, sono felice"
Allegri ha parlato molto bene di te prima della partita
"Devo ringraziare il mister ma anche i miei compagni, siamo una grande squadra con grandi valori. Chi entra e gioca dà sempre il massimo, ci siamo preparati al meglio per questo tipo di partite, anche Bartesaghi ha fatto bene, dobbiamo continuare così ed essere pronti per partite come queste"
Che esultanza hai fatto?
"Volevo sottolineare il fatto che bisognava rimanere concentrati. Adesso stiamo lavorando forte ma nulla è deciso, dobbiamo continuare così"
-7 dall'Inter, potete recuperare?
"Dobbiamo concentrarci su noi stessi, nulla è ancora deciso, vedremo cosa succederà"
