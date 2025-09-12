Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Fabio Capello , ex allenatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “Il Napoli è stato costruito benissimo in tutti i ruoli, forse con l’assenza di Lukaku gli azzurri perdono qualcosina nel loro modo di giocare.

Conte però conosce bene la squadra e metterà Hojlund e Lucca nelle giuste condizioni per dare una grande mano. Con la Fiorentina è una gara trappola, ma solo perché dopo pochi giorni c’è la Champions League. Questo però è il momento migliore per incontrare il Manchester City, squadra di grandi talenti, ma ancora un cantiere.