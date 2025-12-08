Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha analizzato i temi emersi dall'ultima giornata di Serie A, esaltando la prestazione dell'Inter contro il Como: "Spalletti ha cercato di mettere in difficoltà il Napoli pensando probabilmente di bloccare gli esterni e lasciando la palla a un difensore centrale. Yildiz è uno di quei giocatori che va lasciato libero. Certo, deve tornare a posizionarsi quando perdi palla, ma poi deve avere la licenza di inventare: questi giocatori di qualità e fantasia bisogna lasciarli esprimersi. Ieri non era il contesto giusto, contro una squadra così tonica e determinata che mi ha favorevolmente impressionato. Ma non è stata l'unica in questo turno di campionato...".