Vitinha: “Luis Enrique un rompipalle. Champions? Ecco le più toste da affrontare”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Vitinha ha parlato dell'inizio di stagione del Paris Saint-Germain e della Champions
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Vitinha ha parlato dell'inizio di stagione del Paris Saint-Germain e della Champions League. "Non ci piace perdere o non essere primi, ma siamo sempre focalizzati sul lavoro e vogliamo vincere di nuovo la Champions, anche se ne calcio si sa, uno più uno non fa sempre due e serve pure un po’ di fortuna".

Le squadre in Champions sembrano conoscervi meglio e mettervi in difficoltà più facilmente...

—  

"Non credo sia un aspetto decisivo, anche perché il Psg di oggi è già molto diverso da quello di quando è arrivato Luis Enrique. E anche noi conosciamo meglio i nostri avversari. Quando sei ai vertici però può non bastare. Oltre a noi ci sono tante squadre forti. Finora ne ho viste tante, dal Bayern al Barcellona, passando per l’Arsenal e le squadre inglesi, le più toste da affrontare".

Cosa le ha permesso di fare il salto di qualità nell’ultimo biennio?

—  

"Ho lavorato molto, avuto un po’ di fortuna e potuto contare su persone importanti sul piano personale e sportivo. A cominciare dal Luis Enrique che forse ha avuto l’impatto più influente sul mio percorso". 

Sembra però che Luis Enrique non le faccia nessuno sconto in allenamento.

—  

"È vero, è un po’ rompipalle (ride, ndr), ma a me piace così, perché non puoi che migliorare. È un grande allenatore, non solo sotto l’aspetto tecnico-tattico, ma anche dal punto di vista umano che a questi livelli fa la differenza". 

