Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Fabio Capello ha parlato della nuova Serie A dopo la scoperta del calendario

Andrea Della Sala Redattore 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 10:16)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Fabio Capello ha parlato della nuova Serie A dopo la scoperta del calendario del campionato:

Inter e Juventus, invece, debutteranno con una neopromossa, rispettivamente il Monza e il Frosinone. Ma è davvero meglio un inizio sulla carta soft?

«Nella stagione successiva al Mondiale direi di sì. Il cosiddetto avvio soft, però, è utile soprattutto per chi ha cambiato allenatore o rivoluzionato la squadra, perché logicamente serve tempo per salire di livello».

Non è il caso dell’Inter campione d’Italia.

«Ovviamente no. Anche se il calendario dei nerazzurri non è poi così abbordabile. Ok. giocherà tre delle prime quattro giornate a San Siro, ma tra queste c’è il Napoli, e poi alla quinta ecco la trasferta all’Olimpico contro la Roma. Insomma, due partite toste nel primo mese di campionato non sono poche».

Chi ha il calendario migliore tra le grandi?

«Forse proprio la Juve. Nei primi dieci turni ha due veri big match, contro Milan e Napoli, ma entrambi in casa. E anche le sfide da prendere con le pinze, contro Atalanta e Lazio, saranno allo Stadium. Può essere un fattore per una partenza lanciata».

E il peggiore?

«Direi il Napoli. Ha Como, Inter, Bologna e Fiorentina nelle prime cinque giornate e nelle cinque successive incontra Roma e Juve».

Stuzzica molto quel Juventus-Inter alla terzultima giornata... E se fosse la partita scudetto?

«Bello pensarlo, anche perché i bianconeri mancano da parecchio nella lotta per il titolo. Lo dico e lo ribadisco, la Juve deve partire per vincere, non voglio più sentire la favoletta delle grandi che hanno come obiettivo piazzarsi per giocare poi la Champions».

Juve e Milan, peraltro, giocheranno il giovedì in Europa League: può complicare la strada in campionato?

«Sicuramente. In Champions vai in campo il martedì o il mercoledì e hai dei giorni per preparare l’impegno successivo in Serie A. Se invece giochi in trasferta, per esempio in Azerbaigian il giovedì sera, tornando in Italia solo di notte, e poi sei di scena la domenica pomeriggio in campionato, significa avere solo il sabato per preparare seriamente la partita. Il problema si pone soprattutto quando tu che giochi in Europa League vai ad affrontare una squadra che è andata in campo uno o due giorni prima in Champions».