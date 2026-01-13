Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato il momento del Milan ed è tornato su Inter-Napoli

Gianni Pampinella Redattore 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 11:46)

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato il momento del Milan partendo dal deludente pareggio contro la Fiorentina. "La squadra vista contro la Fiorentina non mi è piaciuta per nulla. Il Milan ha giocato all’opposto di come ci hanno fatto vedere poi Inter e Napoli la sera".

In che senso? — «Semplice: i rossoneri camminavano, gli altri correvano. Ho visto un Milan troppo lento, anche nella trasmissione del pallone, senza idee e gioco. Tutto è stato troppo elementare, direi quasi scolastico. Così fai fatica a fare risultato».

Eppure nel primo tempo le occasioni per segnare non erano mancate. — «Ha fatto tutto Pulisic, con la gentile collaborazione di Füllkrug. La coppia d’attacco ha creato dal nulla due-tre chance per fare gol, ma l’americano insolitamente le ha fallite tutte. Errori non da lui, come quando ha cercato di saltare De Gea al posto di concludere, pur non essendoci spazio: in quel fazzoletto solo Ronaldo il Fenomeno riusciva a dribblare il portiere e segnare. Ma al di là degli episodi, il Milan non mi ha convinto nell’atteggiamento fin dall’inizio».

La domanda sorge spontanea: un Milan così può sognare lo scudetto? — «Se è quello di Firenze di sicuro no. Ma andrei anche oltre, il Milan era cresciuto parecchio nei primi mesi della stagione, mentre adesso mi pare abbia rallentato. La classifica dice che l’Inter è ad appena tre punti, ma da dietro stanno risalendo Juventus e Roma. In questo ha ragione Allegri: i rossoneri devono stare attenti al quarto posto, prima di pensare in grande».

Ha citato Inter e Napoli: quella di domenica scorsa è stata la partita scudetto? — «È stato un match divertente, con ritmi da Premier League, grazie anche a un’ottima direzione arbitrale, che non ha spezzato la fluidità del gioco fischiando a qualsiasi sospiro. Sia la squadra di Chivu che quella di Conte hanno dimostrato di essere al vertice non per caso. Credo che in questo momento non ci sia nulla di meglio in Serie A di Inter-Napoli nella combinazione tra qualità e fisicità».

Inter e Napoli sono così superiori al Milan? — «Se guardiamo le partite dell’ultima domenica, non si può che rispondere sì. Il Milan ha un punto in più dei campioni d’Italia, ma come ho detto mi sembra stia rallentando molto. Se poi parliamo delle rose, credo che i nerazzurri abbiano qualcosa in più di tutti, soprattutto come profondità. Anche perché Conte ha diversi infortunati importanti: Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Neres...».

Tra poco ricominciano le coppe europee. Il Milan può sperare che le rivali lascino qualche punto in campionato? — «Sicuramente. E non mi riferisco solo a Inter e Napoli, ma come ho già detto pure a Juventus e Roma, che giocano anche loro in Europa. Il Milan avrà un vantaggio, bisognerà vedere se sarà in ottica scudetto o quarto posto...».

(Gazzetta dello Sport)