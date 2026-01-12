Spalletti: “Inter-Napoli calcio di livello top. L’ho guardata bene e ho visto…”

Inter-Napoli vista da Luciano Spalletti. Queste le parole dell'allenatore della Juventus a Sky Sport dopo il 5-0 contro la Cremonese
“Juve a che punto è in relazione a Inter-Napoli? L’ho guardata bene ieri la partita, due squadre che mi piacciono, hanno fatto vedere un livello top di calcio, partita bellissima davvero, a viso aperto, con carattere, con personalità e con idee.