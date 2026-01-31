Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico ha parlato del sorteggio per i playoff dove l'Inter ha pescato i norvegesi

Andrea Della Sala Redattore 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 11:02)

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Fabio Capello ha parlato del sorteggio per i playoff dove l'Inter ha pescato i norvegesi

Partiamo dall’Inter: trasferta in Norvegia sul sintetico del Bodo/Glimt.

«La vittoria degli scandinavi contro l’Atletico Madrid ci può stare, ma è più significativa la partita che avevano vinto nella giornata precedente contro il Manchester City. Il Bodo, evidentemente, si esalta quando affronta una squadra più forte. Giocare sul sintetico non è semplice – la palla rimbalza diversamente, gli equilibri sono diversi – e io do molta importanza a questo aspetto. Le temperature, invece, dovrebbero migliorare per i playoff, ma il freddo non sarebbe una giustificazione. L’errore grave sarebbe pensare “siamo stati fortunati ad avere il sorteggio favorevole”, sottovalutare l’avversario. Questo è il peggio che può succedere all’Inter».

Il ritorno a San Siro può mettere al riparo da uno scivolone in Norvegia?

«Il sintetico è una brutta bestia, però il livello delle squadre è talmente diverso che se l’impegno viene preso con serietà e attenzione, tutto passa in secondo piano. Non va imitato il City, che è andato lì per fare una gita».

Negli ottavi di finale i nerazzurri incrocerebbero proprio il City o lo Sporting...

«Ecco, lì c’è una grande differenza fra l’una possibilità e l’altra. Soprattutto se il City recupera dei giocatori, perché ora ne ha tanti fuori».

Chiudiamo con un pronostico delle tre italiane?

«Sulla carta questo sorteggio è buono per tutte e tre: gli avversari sono validi, ma se le nostre squadre giocano al top, io resto più che positivo».