FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Capello: “Ronaldo il più grande che ho allenato. Era il male, l’ho dovuto mandare via perchè…”

news

Capello: “Ronaldo il più grande che ho allenato. Era il male, l’ho dovuto mandare via perchè…”

Capello: “Ronaldo il più grande che ho allenato. Era il male, l’ho dovuto mandare via perchè…” - immagine 1
L'ex tecnico del Real Madrid ricorda il periodo da allenatore del Fenomeno, venduto a stagione in corso nonostante le sue qualità
Fabio Alampi Redattore 

Fabio Capello, nel suo intervento al "Festival dello Sport" a Trento, ha parlato della sua esperienza come allenatore di Ronaldo: "Ronaldo è il più grande giocatore che ho allenato. Era uno a cui piaceva fare le feste ogni sera, baldoria, pesava 94 kg e non voleva dimagrire.

Capello: “Ronaldo il più grande che ho allenato. Era il male, l’ho dovuto mandare via perchè…”- immagine 2

Io a un certo punto ho detto al presidente che dovevamo mandarlo via, non c'era speranza di andare avanti. E così lo abbiamo mandato via. Ma, ripeto, è il più grande che ho allenato. Dopo averlo mandato via siamo ripartiti e abbiamo vinto il campionato. Devi prendere certe decisioni, devi capire dov'è il male".

Leggi anche
Capello a FCIN1908: “Chivu intelligente, non è entrato come una ruspa! Lo conosco e vi...
Mkhitaryan: “Inzaghi e dirigenti fuori, ci siamo detti di tutto. Perché sei titolare? Tu...

© RIPRODUZIONE RISERVATA