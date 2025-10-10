Fabio Capello , nel suo intervento al "Festival dello Sport" a Trento, ha parlato della sua esperienza come allenatore di Ronaldo: "Ronaldo è il più grande giocatore che ho allenato. Era uno a cui piaceva fare le feste ogni sera, baldoria, pesava 94 kg e non voleva dimagrire.

Io a un certo punto ho detto al presidente che dovevamo mandarlo via, non c'era speranza di andare avanti. E così lo abbiamo mandato via. Ma, ripeto, è il più grande che ho allenato. Dopo averlo mandato via siamo ripartiti e abbiamo vinto il campionato. Devi prendere certe decisioni, devi capire dov'è il male".