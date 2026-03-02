Intervistato da TMW, Stefano Capozucca, ex direttore sportivo tra le altre del Genoa, ha analizzato la lotta scudetto dopo la vittoria dell'Inter contro il Genoa:
Capozucca: “Scudetto? Può perderlo solo l’Inter, la differenza con le altre è notevole”
"A questo punto penso che l’Inter lo Scudetto possa perderlo soltanto da sola. Quest’anno la differenza rispetto alle altre squadre è notevole e il fatto di non giocare in Champions dà la possibilità di pensare solo ed esclusivamente al campionato".
Cosa hanno sbagliato Milan e Napoli?
"Il Milan non ha sbagliato. Non è partito con l’idea di vincere lo Scudetto. Ad Allegri non si può rimproverare nulla. Il Napoli ha avuto un numero elevato di infortuni. Poi anche nei momenti importanti gli sono mancati tanti calciatori. Conte ha delle attenuanti".
(Fonte: TMW)
