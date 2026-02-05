Intervistato da Tuttob.com, Stefano Capozucca, ex direttore sportivo tra le altre del Genoa, ha parlato anche dell'acquisto di Massolin da parte dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Capozucca: “Massolin? Ausilio bravo, avrà fatto le sue valutazioni. Non è detto…”
news
Capozucca: “Massolin? Ausilio bravo, avrà fatto le sue valutazioni. Non è detto…”
Stefano Capozucca, ex direttore sportivo tra le altre del Genoa, ha parlato anche dell'acquisto di Massolin da parte dell'Inter
L’Inter ha bruciato una nutritissima concorrenza e ingaggiato il talentuoso Massolin, che resterà parcheggiato a Modena fino al termine della stagione: un giocatore che in A può starci?
—
“La Serie A è sempre la Serie A, poi giocare nell’Inter non è mai semplice. Però i dirigenti nerazzurri, Ausilio e Baccin, sono talmente bravi che avranno certamente fatto le dovute valutazioni. Massolin avrà tempo per maturare, non è detto, peraltro, che debba arrivare e giocare subito…".
(Fonte: tuttob.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA