L’Inter ha bruciato una nutritissima concorrenza e ingaggiato il talentuoso Massolin, che resterà parcheggiato a Modena fino al termine della stagione: un giocatore che in A può starci?

“La Serie A è sempre la Serie A, poi giocare nell’Inter non è mai semplice. Però i dirigenti nerazzurri, Ausilio e Baccin, sono talmente bravi che avranno certamente fatto le dovute valutazioni. Massolin avrà tempo per maturare, non è detto, peraltro, che debba arrivare e giocare subito…".