Capozucca: “Massolin? Ausilio bravo, avrà fatto le sue valutazioni. Non è detto…”

Stefano Capozucca, ex direttore sportivo tra le altre del Genoa, ha parlato anche dell'acquisto di Massolin da parte dell'Inter
Marco Macca
Intervistato da Tuttob.com, Stefano Capozucca, ex direttore sportivo tra le altre del Genoa, ha parlato anche dell'acquisto di Massolin da parte dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

L’Inter ha bruciato una nutritissima concorrenza e ingaggiato il talentuoso Massolin, che resterà parcheggiato a Modena fino al termine della stagione: un giocatore che in A può starci?

“La Serie A è sempre la Serie A, poi giocare nell’Inter non è mai semplice. Però i dirigenti nerazzurri, Ausilio e Baccin, sono talmente bravi che avranno certamente fatto le dovute valutazioni. Massolin avrà tempo per maturare, non è detto, peraltro, che debba arrivare e giocare subito…".

(Fonte: tuttob.com)

