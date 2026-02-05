fcinter1908 news interviste Palladino: “Lookman? Voleva cambiare aria: accontentato. Ho una rosa forte e ampia”

Il tecnico dell'Atalanta ha commentato l'addio del nigeriano che alla fine, nell'ultimo giorno di mercato, è approdato all'Atletico Madrid
Eva A. Provenzano
Caporedattore 

Raffaele Palladino, alla vigilia della partita - valida per i quarti di Coppa Italia - contro la Juventus, ha parlato ai microfoni SporMediaset e oltre che della partita ha parlato anche dell'addio di Ademola Lookmanche dopo un'estate in rotta con l'Atalanta per la mancata cessione all'Inter, alla fine ha lasciato il club bergamasco sei mesi dopo. Ed è approdato all'Atletico Madrid dell'ex nerazzurro Diego Simeone.

Dell'addio del nigeriano, l'allenatore della squadra atalantina ha detto: «Lookman ha avuto questa richiesta a fine mercato: il ragazzo voleva andare e la società lo ha accontentato nella volontà di cambiare aria ed andare in un altro ambiente».

«Sono felice della rosa forte e ampia che ho, era quello che volevo. Ho una rosa di 21 calciatori di movimento e tre portieri per tre competizioni e c'è bisogno di tutti in questo momento.  L'importante è lo spirito e la continuità di crescita che stiamo avendo. Come sono andati i saluti con Lookman? Quando è andato via, noi eravamo in trasferta in realtà. Ho avuto modo di salutarlo, basta, semplicemente eravamo alle prese con la partita importante di Como. Il ragazzo è andato via e gli facciamo un grande in bocca al lupo per il suo futuro», ha concluso sul giocatore.

(Fonte: SM)

