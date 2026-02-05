«Sono felice della rosa forte e ampia che ho, era quello che volevo. Ho una rosa di 21 calciatori di movimento e tre portieri per tre competizioni e c'è bisogno di tutti in questo momento. L'importante è lo spirito e la continuità di crescita che stiamo avendo. Come sono andati i saluti con Lookman? Quando è andato via, noi eravamo in trasferta in realtà. Ho avuto modo di salutarlo, basta, semplicemente eravamo alle prese con la partita importante di Como. Il ragazzo è andato via e gli facciamo un grande in bocca al lupo per il suo futuro», ha concluso sul giocatore.