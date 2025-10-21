Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Caputi ha parlato così dell'Inter di Chivu prima della sfida di Champions contro l'Union St. Gilloise:
news
Caputi: “Inter, giusto cambiare. Chivu bravo a essere credibile. Rispetto all’anno scorso…”
Quanto ti sta convincendo questa Inter?—
"Io stasera innanzitutto farei giocare Esposito e Bonny. Il francese poi si sposa bene anche con Lautaro per le movenze che ha. La grossa differenza con l'Inter dell'anno scorso sta proprio nel rendimento degli attaccanti subentranti. Vedo una trasformazione efficace da parte di Chivu, perché ora si vede più verticalità. Questa Inter ha aggiunto nuove certezze e credo che crescerà sempre di più".
Chivu sta lavorando bene quindi?—
"Io sono dell'idea che dopo un certo periodo di tempo le squadre abbiano bisogno di cambiare e quindi, nonostante il raggiungimento di alcuni obiettivi, è stato giusto prendere un'altra strada. Chivu comunque ha avuto il merito di essere credibile agli occhi della squadra, mantenendo alcune certezze e al contempo aggiungendo qualcosa di diverso".
(Fonte: TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA